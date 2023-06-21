Пентагон: У Украины будет собственный путь вступления в НАТО

В Пентагоне, комментируя потенциальное вступление Украины в НАТО, заявили, что Украина будет иметь собственный путь присоединения к Альянсу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Сингх отметила, что США "вдохновляет то", как в Альянс движется Швеция.

"Что касается Украины, то она будет иметь свой собственный путь к вступлению в НАТО", – добавила она.

Представительница Пентагона подчеркнула, что сейчас США сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое на поле боя.

"Сейчас наши усилия сосредоточены на пакетах безопасности, которые мы предоставляем еженедельно или около того, и на том, что мы можем предоставить им на поле боя, а также в чем они нуждаются немедленно", – отметила она.

Посол Украины при Североатлантическом Альянсе Наталья Галибаренко считает, что Вильнюсский саммит НАТО должен предложить определенное обязательство или гарантию будущего членства для Киева.

На саммите в Вильнюсе, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, не будут рассматривать вопрос формального приглашения Украины в Альянс.