Британия анонсировала тренинги для украинских моряков и стажировку для авиадиспетчеров

Великобритания объявила о новых тренингах с помощью виртуальной реальности (VR) для украинских моряков в рамках нового пакета поддержки.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении правительства Великобритании.

Новый пакет поддержки Великобритании, объявленный 21 июня 2023 года министром транспорта Марком Харпером, имеет целью помочь транспортной системе Украины восстановиться после незаконного вторжения России.

Поскольку доступ к украинским портам ограничен из-за агрессии РФ, правительство Великобритании профинансирует тренинги для моряков в Украине с помощью виртуальной реальности. Виртуальная реальность, предоставляемая с помощью VR-гарнитур, может быть использована в морской подготовке, чтобы позволить курсантам отрабатывать реальные сценарии в море.

Кроме того, украинцы получат спонсорскую поддержку для прохождения 3-летней кадетской стажировки в Великобритании, где они смогут воспользоваться преимуществами британской морской подготовки, чтобы стать офицерами на больших судах, таких как контейнеровозы.

Аналогично, поскольку небо Украины закрыто для коммерческих самолетов, финансирование Минтранса Великобритании поддержит командировки украинских авиадиспетчеров для поддержания их навыков и обучения в Великобритании. Это смягчит потенциальное долгосрочное влияние войны на авиационный сектор страны, на поддержку которого Великобритания уже выделила 3,7 миллиона фунтов стерлингов.

"Наша поддержка Украины и ее народа непоколебима, и мы не позволим отвратительным действиям России подорвать замечательную репутацию Украины в таких сферах, как морское судоходство.

Делясь всемирно известным опытом Великобритании в авиации и морском судоходстве, мы непоколебимы в своем стремлении обеспечить восстановление транспортной системы Украины после незаконного вторжения Путина", – сказал Харпер.

Выступая в среду в Лондоне на Конференции по восстановлению Украины, министр транспорта призвал частный сектор рассмотреть, как они могут стать частью исторической работы по восстановлению свободной Украины после войны.

Как сообщалось, Франция выделит Украине дополнительные 40 млн евро безвозвратной финансовой помощи для неотложного восстановления в этом году, а также готовит многолетний план помощи для гражданских нужд.