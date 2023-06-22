ЕС выделит 250 млн евро на улучшение трансграничных связей с Украиной и Молдовой

Еврокомиссия отобрала 107 проектов транспортной инфраструктуры, которые получат более 6,2 млрд евро грантов от инструмента ЕС для инвестиций в транспортную инфраструктуру: финансирование направят также на укрепление "путей солидарности" с Украиной и трансграничных связей с Молдовой.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

Более 80% финансирования будет направлено на поддержку проектов, которые обеспечивают более эффективную, экологическую и разумную сеть железных дорог, внутренних водных путей и морских маршрутов вдоль Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

Проекты также будут способствовать развитию "путей солидарности" между Украиной и ЕС, созданных для содействия украинскому экспорту и импорту, добавили в Еврокомиссии.

"Сегодня мы выделяем 6,2 млрд евро на проекты по всей Европе, которые приблизят нас к завершению строительства Трансъевропейской транспортной сети TEN-T – основы экономики ЕС.

Я особенно рада, что 250 млн евро улучшат трансграничные связи между Украиной, Молдовой и их соседями по ЕС – Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей. Эти проекты облегчат транспортировку товаров между ЕС и Украиной, укрепляя "пути солидарности", – прокомментировала Адина Вэлян, еврокомиссар по вопросам транспорта.

Европейская комиссия внесла изменения в индикативные карты Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), включив в нее украинские логистические пути в июле 2022 года.

Согласно Индикативному инвестиционному плану Европейской комиссии развития TEN-T коридоров, до 2030 года в Украине планируется реализовать проекты на общую сумму 4,45 миллиарда евро – это самый большой показатель среди всех государств Восточного партнерства ЕС.

"Пути солидарности" – важные коридоры для украинского сельскохозяйственного экспорта, а также для экспорта и импорта других товаров, созданные ЕС после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, в июне прошлого года во французском Лионе Украина и Европейский Союз подписали Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, известное также как "транспортный безвиз".