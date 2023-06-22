Президент Грузии помиловала гендиректора главного оппозиционного телеканала

Грузинский президент Саломе Зурабишвили в четверг издала указ о помиловании генерального директора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" и бывшего адвоката экс-президента Саакашвили Ники Гварамия.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Как пояснила Зурабишвили, решение о помиловании Гварамии она приняла после того, как были исчерпаны все юридические шаги, когда Верховный суд Грузии не принял его иск к рассмотрению.

"Я не собираюсь делиться никакими разъяснениями относительно этого решения, потому что это мое дискреционное право, которым я пользуюсь сегодня... (Это решение. – Ред.) не подлежит чьему-то давлению, советам, рекомендациям или любому другому виду угроз", – добавила она.

Ника Гварамия – один из главных критиков правительства "Грузинской мечты". Летом 2019 года его уволили из телекомпании "Рустави 2" после проигрыша дела одному из бывших владельцев – лояльно настроенному к власти бизнесмену Кибару Халваши.

После этого Гварамия создал телеканал Mtavari, заново собрав команду.

Тбилисский городской суд в мае 2022 года приговорил Гварамия к трем годам и шести месяцам лишения свободы – это самое суровое наказание по статье о превышении полномочий.

Суд признал Гварамия виновным в том, что его семья использовала дорогой автомобиль Porsche, полученный от частной компании в обмен на размещение рекламы в эфире "Рустави 2". По мнению суда, это нанесло ущерб интересам частной телекомпании.

Авторитетные правозащитные организации и оппозиционные политики расценивают дело Гварамия как политически мотивированное. В Грузии было создано "Движение за освобождение Ники Гварамия", которое регулярно проводит протестные акции. Участники движения неоднократно призывали президента Саломе Зурабишвили помиловать гендиректора "Мтавари".