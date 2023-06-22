Городской совет Рима оштрафовали за размещение имен матерей на могилах абортированных плодов

Итальянский орган по защите частной жизни оштрафовал городской совет Рима и его агентство по вопросам кладбищ на более 400 тысяч евро за практику размещения на могилах абортированных плодов имени матери.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Проблема возникла в 2020 году, когда группа женщин, прервавших беременность, обнаружили таблички со своими именами на месте захоронений на римском кладбище Фламинио-Прима Порта.

Некоторые из них подали судебные жалобы, утверждая, что такая практика является нарушением их права на частную жизнь.

Орган по защите частной жизни приказал местным органам здравоохранения прекратить указывать личные данные женщин в похоронных документах и медицинских свидетельствах на абортированные плоды, назвав это "незаконным разглашением" частных данных.

Аборты в Италии легальны с 1978 года, но они по-прежнему вызывают много споров. Во многих государственных больницах процедура фактически невозможна из-за большого количества противников прерывания беременности, которые отказываются это делать.

Стоит отметить, что в ноябре город Рим изменил правила погребения. Согласно нововведению, могилы абортированных плодов были обозначены анонимными кодами, а не именами матерей.

Differenza Donna, группа защиты прав женщин, которая подала в суд на город Рим, приветствовала штраф как "большую победу". Действия городских властей группа описала как "жестокую" практику обнародования имен тех, кто прерывает свою беременность.

Напомним, на днях в Лондоне прошла масштабная акция протеста, участники которой требовали декриминализировать аборты в стране.