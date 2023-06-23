"Полный успех": В Германии оценили крупнейшие воздушные учения НАТО в истории

В рамках учений Air Defender 2023 в Германии, которые стали крупнейшими учениями воздушных сил в истории Североатлантического Альянса, удалось осуществить 1800 из 2000 запланированных полетов, что можно назвать "полным успехом".

Об этом заявил инспектор немецких Военно-воздушных сил Инго Герхартц, передает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

По словам Герхартца, учения Air Defender стали свидетельством того, что из-за своего геостратегического, географического и геополитического положения Германия должна рассматривать себя как центр и быть способной принимать у себя силы НАТО.

По оценке Бундесвера, десятидневные маневры воздушных сил Альянса почти не вызвали перебоев в гражданском воздушном движении.

Инспектор Люфтваффе добавил, что учения с участием 250 самолетов из 25 стран прошли "абсолютно гладко". Благодаря хорошему планированию немецких диспетчеров не было "ни одной отмены рейсов" в гражданском воздушном сообщении, а задержки были лишь "в пределах нескольких минут".

В целом учения были "полным успехом", сказал Герхарц, выступая на авиабазе Ягель в Шлезвиг-Гольштейне. По его словам, они доказали, что союзники способны перебрасывать большое количество военной техники за несколько дней и что они могут выдержать двухнедельные масштабные учения.

Инспектор ВВС подчеркнул, что из 2000 запланированных полетов фактически состоялось 1800. В один день самолеты были приземлены по соображениям безопасности из-за грозы.

"Выполнение плана на 90% все еще является самым высоким показателем для таких масштабных учений", – сказал Герхартц.

Учения воздушных сил НАТО Air Defender 23 стартовали 12 июня. В учениях приняли участие более 20 стран-партнеров и около 250 самолетов, в том числе истребители F-35 воздушных сил США и Нидерландов, а также разведывательные самолеты AWACS, дозаправщики в воздухе и транспортные самолеты ВВС Японии.