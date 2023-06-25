Норвежскую компанию впервые оштрафовали за нарушение санкций против РФ

Норвежский автодилер должен заплатить 50 000 норвежских крон (около 4,5 тыс. евро) за нарушение санкций после того, как продал автомобиль в Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания NRK.

В июле прошлого года Министерство иностранных дел подало доклад в Норвежскую полицейскую службу безопасности (PST), в котором автодилер подозревался в продаже автомобиля типа Hongqi E-HS9 в Россию.

"Мы поговорили с компанией о том, что произошло. Менеджер хорошо сотрудничал с нами, но ему было трудно доказать соблюдение положений закона. Мы пришли к выводу, что правила были нарушены", – рассказал юрист PST Пер Никлас Хафсмоэ.

В полиции подтверждают, что это первый случай, когда норвежскую компанию наказали за нарушение санкций против России.

Напомним, организации в странах Северной Европы постепенно присоединяются к бойкоту известного производителя сладостей, американской группы компаний Mondelez, которую Украина объявила спонсором войны из-за отказа прекратить работу в РФ.