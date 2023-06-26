На парламентских выборах в Греции во второй раз побеждает правящая партия "Новая демократия"

В Греции на повторных парламентских выборах побеждает партия бывшего премьер-министра Кириакоса Мицотакиса "Новая демократия".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Согласно подсчету данных с 90% избирательных участков, за политсилу отдали голоса 40,52%. В парламенте "Новая демократия" получает 158 мест.

Далее следуют СИРИЗА: 17,84% (47 мест), Всегреческое социалистическое движение PASOK с результатом 11,96% (32 места), KKE набирает 7,61% (20 мест), "Спартанцы" получают 4,71% (13 мест), "Греческое решение" – 4,48% (12 мест), "Ники" – 3,73% (10 мест), "Курс свободы" – 3,16% (8 мест).

"С сегодняшним результатом выборов Греция открывает новую, историческую главу в своем развитии", – сказал Мицотакис в телевизионном заявлении.

Явка избирателей в воскресенье была низкой – менее 53% избирателей. В то же время на майских выборах проголосовали чуть более 61%.

Благодаря изменению в избирательном законодательстве партия-победитель получит в парламенте от 25 до 50 бонусных мест. Это позволит "Новой демократии" обеспечить себе абсолютное большинство в парламенте и самостоятельно сформировать правительство.

Партия "Новая демократия" Мицотакиса победила на выборах 21 мая, опередив на 20 пунктов левую партию СИРИЗА, которая руководила Грецией с 2015 по 2019 год.

Но политсила не набрала абсолютного большинства, необходимого для правления без формирования коалиции, что привело к повторному голосованию.