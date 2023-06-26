Разведка Британии: ВСУ продвигаются под Бахмутом с севера и юга

Силы обороны Украины продвигаются с севера и юга под Бахмутом и маловероятно, что РФ имеет существенные резервы для того, чтобы переломить ситуацию, информирует британская разведка.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о войне в Украине за 26 июня.

Украинские силы под Бахмутом достигли продвижения с северного и южного флангов под Бахмутом в рамках операции с участием многих бригад.

"До сих пор было мало свидетельств того, что Россия имеет какие-то значительные резервы сухопутных сил на оперативном уровне, которые могла бы использовать для подкрепления на фоне многочисленных угроз, которые сейчас появились для нее в значительно удаленных друг от друга секторах – от Бахмута до восточного берега Днепра, между которыми более 200 километров", – отмечает разведка.

В обзоре за воскресенье также констатировали, что ВСУ достигают тактического прогресса на ключевых направлениях.