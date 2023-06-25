Разведка Британии: ВСУ достигают тактического прогресса на ключевых направлениях

Минобороны Великобритании оценило наступательные операции украинских войск на трех ключевых направлениях как имеющие постепенный, но уверенный тактический прогресс.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Британской аналитики отметили, что в последние дни украинские войска перегруппировались и снова проводят масштабные наступательные операции на трех основных направлениях на юге и востоке Украины.

Украинские войска используют опыт первых двух недель контрнаступления для совершенствования тактики штурма глубокой, хорошо подготовленной российской обороны, отметили в ведомстве. Украинские подразделения достигают постепенного, но уверенного тактического прогресса на ключевых направлениях.

В Луганской области, подчеркнули в Минобороны Великобритании, российские войска приложили значительные усилия для наступления в Серебрянском лесу вблизи Кременной. Их действия, вероятно, отражают продолжение приказов российского высшего руководства переходить в наступление при любой возможности.

Россия достигла в этом районе некоторых небольших успехов, но украинские войска предотвратили прорыв российских войск, констатировали британские аналитики.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на этой неделе, что для успешного контрнаступления вооруженным силам необходимо больше самолетов, вертолетов и ПЗРК, чтобы покончить с российским доминированием в воздухе.

В то же время на фоне контрнаступления комитет Палаты представителей США призвал Байдена предоставить ATACMS Украине.