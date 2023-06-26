Премьер Греции официально вступил в должность во второй раз после победы на выборах

Премьер Греции Кириакос Мицотакис официально возглавил новое правительство после убедительной победы его партии на парламентских выборах, проходивших в эти выходные.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Мицотакис во второй раз официально заступил на должность премьера.

Церемония состоялась в президентском дворце с участием главы государства Екатерины Салелларопулу и архиепископа Иеронима. Оттуда Мицотакис отправился во дворец Максимос, официальную резиденцию главы правительства, где принял должность у временного премьера Иоанниса Сармаса.

Ранее сообщалось, что партия Мицотакиса "Новая демократия" одержала победу на парламентских выборах, получив более 40% голосов избирателей.

Благодаря изменению в избирательном законодательстве партия-победитель получит в парламенте от 25 до 50 бонусных мест. Это позволит "Новой демократии" обеспечить себе абсолютное большинство и самостоятельно сформировать правительство.

"Новая демократия" Мицотакиса победила на выборах 21 мая, опередив на 20 пунктов левую партию СИРИЗА, которая руководила Грецией с 2015 по 2019 год.

Но политсила не набрала абсолютного большинства, необходимого для правления без формирования коалиции, что привело к повторному голосованию.