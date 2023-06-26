ЕС подготовил уже 24 тысячи украинских военных 

Европейский Союз в рамках своей тренировочной миссии для украинцев (EUMAM) подготовил уже 24 тысячи украинских военных.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге в понедельник, сообщает "Европейская правда".

"Хорошие новости о Миссии по вопросам военной помощи: уже 24 тысяч украинских солдат прошли обучение в рамках этой миссии", – сказал он.

Миссия имеет задачу подготовить до 30 тысяч украинских военнослужащих в центрах, расположенных в странах-членах ЕС.

"И, безусловно, цель в 30 тысяч (обученных солдат. – Ред.) до конца года будет достигнута задолго до конца года", – отметил Боррель.

По состоянию на апрель было известно, что подготовку прошли более 16 тысяч военных Вооруженных Сил Украины.

Также Боррель сообщил, что Евросоюза намерен продолжить свою тренировочную миссию, поскольку ЕС планирует продолжать поддерживать Украину долгосрочно.

17 октября 2022 года была официально создана миссия Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine), а в середине ноября она начала работу.