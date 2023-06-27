Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не является суверенным государством, поскольку стала зависимой от поддержки Запада, в частности, воли США.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

Орбан говорил о том, что выступает за скорейшее прекращение огня в Украине. При этом он, по его словам, знает, что руководство Украины стремится к освобождению всех оккупированных Россией территорий.

"Но действительно важно то, что хотят делать американцы. Украина больше не является суверенным государством. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы их поддерживаем на Западе. Поэтому если американцы решат, что хотят мира, мир будет", – сказал венгерский премьер.

Орбан сказал, что вера в способности Украины выиграть войну является полным непониманием ситуации.

"Я думаю, что то, как украинцы борются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией, инструментами, и они могут выиграть войну против России – это неправильное понимание ситуации. Это невозможно... Я говорю о конце войны, и проблема в том, что у украинцев закончатся солдаты раньше, чем у россиян, и это будет решающим фактором в конце концов", – сказал Орбан.

Он заверил, что не хочет показаться человеком, "который не надеется, что украинцы имеют шанс выжить". "Но я стою на почве реальности. А реальность такова, что сотрудничество между Украиной и Западом провалилось", – считает венгерский премьер.

Орбан считает, что единственный способ спасти украинцев – это начать переговоры с россиянами, договориться об архитектуре безопасности "и найти место для Украины в этой новой архитектуре безопасности".

В конце интервью Орбан отметил, что только украинцам принимать решения о войне, поскольку "это исключительно дело украинского народа". "Поэтому я бы советовал им делать именно то, что для них лучше. Но что для них лучше, они должны определить сами. Никто другой не может этого определить. Потому что они являются независимой, гордой нацией и страной", – сказал Орбан.

Орбан также заявил, что считает неважным событием мятеж частной военной компании "Вагнера" в России.