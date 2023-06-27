Комитет Европарламента не поддержал противоречивый закон о восстановлении окружающей среды

Профильный комитет Европарламента не поддержал противоречивый закон о восстановлении естественного состояния окружающей среды.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Во вторник депутаты комитета отклонили проект по восстановлению естественного состояния окружающей среды, против которого выступает крупнейшая группа Европарламента и хочет заблокировать его в решающем голосовании.

Проект предусматривает восстановление естественного состояния окружающей среды на 20% территории суши и моря в пределах ЕС.

На комитете проект набрал поровну голосов за и против – по 44. Следующее, решающее голосование состоится в Европарламенте 11 июля. Если оно окажется провальным, инициативу окончательно отклонят.

Европейская народная партия выступает против проекта, объясняя это тем, что он станет слишком серьезным ударом по фермерам и создаст угрозу для продовольственной безопасности.

Среди стран, самая громкая критка раздается от Ирландии и Бельгии, которые возмущаются, что ЕС вводит слишком жесткое регулирование.

Еврокомиссия предлагала поправки, чтобы отреагировать на самые громкие опасения, но отказалась отозвать инициативу, аргументируя ее необходимость тем, что около 80% природной среды в странах ЕС в неудовлетворительном состоянии и нужно изменить тенденцию.

Сторонники проекта из других парламентских групп говорят, что попытаются договориться о компромиссном решении до решающего голосования.

Страны-члены на прошлой неделе согласовали позицию по проекту, ослабив некоторые цели и запросив большие средства для поддержки фермеров.

Напомним, осенью этого года крупнейшее в Европе месторождение газа закроется из-за вреда для местных жителей.