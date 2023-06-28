Позиция по войне РФ против Украины становится все более сложной для Китая - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция по войне РФ против Украины, вероятно, "становится все более и более сложной" для Китая.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом он сказал в эфире телеканала MSNBC.

Блинкен сказал, что Китай одновременно пытался "искать способы поддержать Россию, в том числе дипломатически продвигая ее аргументы, ее фальшивые аргументы, по всему миру" и "представить себя каким-то миротворцем".

Он отметил, что война РФ против Украины упоминалась в его разговорах во время пребывания в Пекине на прошлой неделе, и "мы согласились, что это то, о чем мы должны продолжать говорить".

"Может наступить момент, если появится возможность для настоящей дипломатии и переговоров, когда Китай сможет сыграть положительную и продуктивную роль. Это все еще, к сожалению, я думаю, далеко в будущем. Но я думаю, что некоторые противоречия между двойными ролями, которые пытается играть Китай, становятся все более и более очевидными", – добавил Блинкен.

Как известно, тема Украины поднималась во время визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена и его встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. Эти переговоры стали первой встречей такого уровня между США и Китаем с 2018 года.

После встречи Блинкен заявил, что Пекин подтвердил непредоставление военной помощи России в рамках полномасштабной войны против Украины.