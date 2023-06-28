ЕС раскритиковал демонтаж Боснии и Герцеговины боснийскими сербами

Европейский Союз в среду осудил решение народной скупщины Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины – не признавать решений Конституционного суда БиГ, что противоречит Дейтонским мирным соглашениям.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних дел, которое цитирует "Европейская правда".

В ЕС подчеркивают, что парламент Республики Сербской не имеет полномочий принимать решения о невыполнении решений Конституционного суда Боснии и Герцеговины, а потому его решение не признавать суд "не имеет под собой никаких правовых оснований".

"Голосование знаменует собой явный отход от ожиданий, которые сопровождали предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС. Приостановление сотрудничества в достижении ключевых приоритетов ЕС вызывает сожаление и полностью противоречит желанию и интересам всех граждан Боснии и Герцеговины", – добавили там.

ЕС подчеркнул, что последовательно демонстрирует приверженность Боснии и Герцеговины и ее перспективы вступления в Евросоюз "как единого, объединенного и суверенного государства".

Накануне парламент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины проголосовал за приостановление действия решений Конституционного суда БиГ, сделав очередной шаг к углублению конституционного кризиса и демонтажу Дейтонских мирных соглашений.

На прошлой неделе парламент Республики Сербской также решил перестать публиковать в официальном вестнике законы и указы Верховного представителя БиГ Кристиана Шмидта, что фактически означает игнорирование решений высшего представителя в конфедерации.

После войны 1990-х годов Босния была разделена на два автономных региона – Республику Сербскую и Федерацию БиГ, где проживают боснийцы и хорваты. Дейтонское мирное соглашение 1995 года, положившее конец войне, создало Конституционный суд с исключительной юрисдикцией решать любые споры, возникающие между субъектами конфедерации.

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