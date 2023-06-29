В Румынии откроется центр ремонта американских вертолетов Black Hawk

Румынская Aerostar SA и американская компания Lockheed Martin договорились об открытии центра технического обслуживания и ремонта вертолетов Black Hawk в городе Бакяу в рамках партнерства.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Согласно контракту, подписанному между двумя компаниями в январе, планируется, что центр технического обслуживания и ремонта Black Hawk будет полностью аккредитован и заработает, когда семь вертолетов S-70 Black Hawk прибудут в Румынию в конце этого года.

"Этот центр, когда он начнет функционировать, поможет создавать и поддерживать высококвалифицированные рабочие места в Румынии. Это также позволит повысить готовность и снизить эксплуатационные расходы на вертолеты Black Hawk, которые здесь эксплуатируются", – прокомментировал вице-президент Lockheed Martin по международным вопросам Рэй Пизелли.

После завершения аудита Aerostar и ее производственных мощностей Lockheed Martin заявила, что ожидает оценку планов развития предприятия румынскими властями.

Сотрудники Aerostar уже прошли необходимую подготовку для обслуживания работы будущего ценнтра в учебной академии компании Lockheed Martin в Вест-Палм-Бич, что в американском штате Флорида.

В сентябре 2021 года Румыния и Польша подписали рамочное соглашение о поставке 12 многоцелевых вертолетов средней грузоподъемности Black Hawk для спасательных миссий румынской генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям.

Ранее стало известно, что немецкий производитель оружия Rheinmetall строит военный центр технического обслуживания и логистики в Румынии.

Кроме того, Высший совет нацбезопасности Румынии принял решение договариваться о покупке самых современных американских истребителей F-35 компании Lockheed Martin.