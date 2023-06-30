К каким изменениям готова Ирландия ради безопасности государства

Полномасштабное вторжение России против Украины разрушило архитектуру безопасности в мире в целом и в Европе в частности. Поэтому традиционно нейтральные страны начали задумываться о безопасности. Более того, Финляндия и Швеция твердо решили присоединиться к НАТО.

На этой неделе Ирландия завершила первые в истории публичные консультации по вопросам международной безопасности, которые не обошли и нейтральный статус.

О том, в чем суть внутренних дискуссий Ирландии о нейтралитете и изменится ли отношение к безопасности в стране, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Еще не НАТО: как Ирландия сделала шаг от нейтральности, но не решилась на настоящие изменения.

За уже более чем столетнюю историю независимости Ирландия привыкла воспринимать себя как нейтральное государство. "ЕвроПравда" уже подробно рассказывала о том, как сформировался ирландский нейтралитет, в статье "Ирландское расширение НАТО".

В отличие от Австрии или Швейцарии, в случае Ирландии нейтральный статус – вопрос традиции, а не права. В конституции Ирландии вы не найдете ни одного упоминания о "нейтральности".

В отличие от нейтральных государств Европы, Ирландия практически не вкладывает средства в оборону.

Не будет преувеличением сказать: нейтральная Ирландия беззащитна перед внешней агрессией.

В целом нейтралитет Ирландии – скорее военный вопрос, чем политико-юридический. И безусловное осуждение Дублином российской агрессии – что сделали и другие нейтральные государства Европы – стало тому подтверждением.

Ирландия почти сразу отменила визы для украинцев, предоставила более 120 миллионов евро нелетальной военной помощи – в частности сухпайков, аптечек, защитного оборудования. Страна также присоединилась к тренировочной миссии ЕС: 30 ирландских военнослужащих помогают в обучении украинских саперов.

Параллельно Ирландия начала осознавать, что она зря загубила собственную оборонную политику.

И, наконец, началась дискуссия: насколько целесообразным сейчас вообще является сохранение нейтрального статуса Ирландии?

В определенный момент, когда соответствующие дискуссии находились в самом разгаре, в ирландском обществе даже начала преобладать поддержка вступления в Североатлантический Альянс, чего в принципе до сих пор никогда не было.

Свежий опрос по заказу ведущей ирландской газеты The Irish Times свидетельствует: несмотря на общую популярность нейтралитета, определенный перелом все же произошел – оборонная политика страны должна измениться.

Именно на этом фоне правительство Ирландии созвало четырехдневные общественные консультации по вопросам нейтралитета – опыт беспрецедентный для страны и, возможно, мира.

Сразу стоит сказать: в ирландском политикуме ни одна ведущая политическая сила не предлагает ни отменять нейтральный статус, ни – упаси Боже – вступать в НАТО. Эти идеи банально непопулярны.

Но по крайней мере одна из тем ирландских консультаций получила поддержку всех коалиционных партий: необходимость пересмотра механизма "тройного замка" в ситуации, когда Россия фактически блокирует принятие решений в Совете безопасности ООН.

Этот принцип означает, что любое развертывание более 12 ирландских военных за рубежом должно получить одобрение правительства, парламента и Совбеза или Генассамблеи ООН.

Вероятно, этот вопрос найдет отражение в отчете, который передадут на рассмотрение министру иностранных дел и обороны Михолу Мартину. А уже он решит, что с отчетом делать.

Вряд ли приходится говорить, что Ирландия решит отменить нейтралитет.

Укрепление обороны, активное военное сотрудничество в рамках ЕС, в том числе и в плане помощи Украине и подготовки украинских военных – это те шаги, которых от Дублина вполне реально ожидать.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Еще не НАТО: как Ирландия сделала шаг от нейтральности, но не решилась на настоящие изменения.