Турецкие миротворцы начали развертывание в Косово по просьбе НАТО

Батальон военнослужащих Турции в воскресенье начал развертывание в частично признанном Косово, куда отправился для усиления миротворческой миссии Североатлантического Альянса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство обороны Турции в Twitter.

"Батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады командования (город Люлебургаз), который был направлен в регион после событий в Косово, начал свое развертывание в Косово", – говорится в сообщении.

Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı komando taburu, Kosova’ya intikale başladı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/uuCyGs7eV0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2023

Турецкие миротворцы отправились в Косово по просьбе командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе в качестве резервного подразделения. Планируется, что развернутое подразделение будет переведено в казармы "Султан Мурат" 4-5 июня.

Напомним, после выборов новых мэров в сербских общинах на севере Косово вспыхнули протесты. Протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камнями в селе Звечан. 30 итальянских и венгерских военных и более 50 сербов получили ранения.

На промежуточных выборах, которые сербы бойкотировали по указанию правительства в Белграде, победили политики албанского происхождения явка составила менее 4%.

Президент Косова Веса Османи накануне подтвердила, что Косово готово организовать новые выборы на севере. О возможности повторных выборов также заявлял премьер-министр Косово Альбин Курти. Условием для этого, по его словам, должен стать отвода сербов от зданий местных советов и прекращения их жестких протестов.

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