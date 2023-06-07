В парламенте Италии впервые побывал младенец

Депутат Палаты депутатов Италии от "Движения 5 звезд" Гильда Спортьелло во время заседания в среду кормила своего сына Федерико грудью, что стало первым случаем в истории законодательного органа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Перед началом голосования исполняющий обязанности спикера нижней палаты итальянского парламента Джорджо Муле призвал коллег "говорить тихо", поскольку на заседании присутствует "маленький гость Федерико".

"Такое (в парламенте – ред.) впервые. Желаю Федерико долгой, свободной и мирной жизни", – добавил Муле под аплодисменты других депутатов.

#Camera

La deputata del #M5S Gilda #Sportiello è la prima parlamentare a portare in Aula il proprio figlio in braccio. Applausi di tutta l'Assemblea di Montecitorio all'annuncio del presidente di turno Giorgio #Mulè@ultimora_pol pic.twitter.com/GRnBzjcYh7 — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) June 7, 2023

Сама Спортьелло позже сказала журналистам, что хотела своим поступком донести важный месседж – что женщина способна совмещать работу и воспитание детей, особенно младенцев, которым нужно грудное молоко.

Итальянский парламент, где преимущественно заседают мужчины, только в прошлом году разрешил кормление грудью в зале.

Во многих странах Европы это обычная практика, хотя в Британии в 2021 году депутату Стелле Кризи и запретили участвовать в заседаниях с трехмесячным сыном.