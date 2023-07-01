Несколько стран приближаются к договоренности о гарантиях безопасности для Украины – СМИ
Соглашение о гарантиях безопасности для Украины может быть подписано до саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает немецкая газета FAZ.
Речь идет о многосторонней системе гарантий на переходный период до желаемого вступления Украины в НАТО после окончания войны.
Согласно сообщению, соответствующее рамочное соглашение с Германией, Францией, Великобританией и США уже почти готово.
Каждая страна-участница будет заключать с Киевом отдельное соглашение.
Речь идет об оружии, деньгах, военной помощи и обучении. Это должно позволить Киеву защитить себя без прямого вмешательства стран-гарантов.
Соответственно, Германия хочет предложить сохранить нынешний уровень помощи до конца войны.
В субботу президент Владимир Зеленский отметил, что гарантии безопасности реально нужны Украине, но не как альтернатива членству, а на время, пока Украина не стала членом НАТО.
Как сообщалось, Украина сформулировала два конкретных ожидания от грядущего саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности – и до последнего будет настаивать на их утверждении.
Читайте также: Что думают в НАТО о членстве Украины и как убедить сомневающихся.