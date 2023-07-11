Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Россия сейчас ослаблена из-за войны против Украины, у Альянса есть время позаботиться о наращивании коллективной безопасности, пока Москва не восстановила силы.

Об этом он сказал во время публичного форума, который проходит одновременно с саммитом НАТО в Вильнюсе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Он назвал положительным развитием ожидаемое утверждение оборонных региональных планов, однако, по его словам, их реализация потребует времени, и важно начинать уже на следующий день после саммита, когда будет решение.

"Привлечение больше солдат, построение инфраструктуры, логистика в Европе все еще проблема. Это будет сложно, потому что это не мгновенное переключение, а длительный процесс", – отметил он.

"Но есть и хорошие новости, потому что россияне не настолько сильны, как в начале войны против Украины. Так что у нас есть немного времени", – заявил Бауэр.

Как стало известно накануне, государства НАТО в понедельник, преодолев турецкое вето, достигли согласия по региональным планам, которые подробно описывают, как Альянс будет реагировать на потенциальное нападение России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что саммит НАТО в Вильнюсе примет три новых региональных оборонных плана для противодействия двум главным угрозам Альянса: России и терроризму.

Для выполнения этих планов НАТО переводит 300 тысяч военнослужащих в состояние повышенной готовности, в том числе значительные военно-воздушные и военно-морские силы, отметил Столтенберг.