Саммит НАТО в 2025 году состоится в Нидерландах

Лидеры Североатлантического Альянса в итоговом документе, согласованном во вторник на саммите в Вильнюсе, раскрыли место проведения саммита в 2025 году.

Об этом говорится в решении Североатлантического совета, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

В документе лидеры НАТО выразили благодарность "за щедрое гостеприимство, предоставленное нам Литовской Республикой".

"Мы с нетерпением ждем новой встречи по случаю 75-й годовщины Альянса в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2024 году, а затем в Нидерландах в 2025 году", – отмечается в решении.

Также лидеры НАТО подчеркнули, что он остается самым сильным альянсом в истории.

"Как и в прошлом, мы выдержим испытание временем, защищая свободу и безопасность наших членов и делая вклад в мир и безопасность", – говорится в документе.

Как сообщалось, саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля принял пакет решений из трех элементов по Украине, касающихся, в частности, и пути Украины к членству.

В то же время в решении Вильнюсского саммита НАТО нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм по их оценке.