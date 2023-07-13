Во Франции ко Дню взятия Бастилии разворачивают 130 тысяч силовиков, чтобы предотвратить новые беспорядки

В День взятия Бастилии, который является национальным праздником во Франции, и выходные на территории страны в режиме повышенной готовности будут дежурить 130 тысяч правоохранителей, чтобы предотвратить новые беспорядки.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Подразделения жандармерии развернут в состоянии повышенной готовности по всей территории страны, включая бронированные машины, вертолеты, водометы и беспилотники для ведения наблюдения.

Таким усиленным присутствием надеются предотвратить новые вспышки беспорядков, которые всколыхнули страну в конце июня – начале июля.

День взятия Бастилии и при менее напряженной обстановке нередко становился поводом для беспорядков. Так, в прошлом году сожгли 749 авто, задержали более 800 человек, пострадали 55 правоохранителей.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен объявил, что всего в течение выходных будут дежурить 130 тысяч силовиков. Каждый вечер на улицах будут 45 тысяч правоохранителей, из которых 10 тысяч – в столичном регионе. Усиленно будут дежурить также тысячи пожарных.

В полиции оценивают риски новых погромов в эти выходные как очень высокие. Оперативная информация свидетельствует, что молодежь ищет способы восстановить свои запасы пиротехники.

На фоне этого правоохранители перехватывают пиротехнику, которую подпольно переправляют во Францию из других стран Европы. В одном случае лицу, которое согласилось перевезти пиротехнику во Францию, дали вознаграждение в размере 2000 евро. 5 июля в грузовике польского перевозчика обнаружили 2,7 тонны пиротехники, которую вероятно тоже планировали приобрести для будущих беспорядков.

Хотя на национальном уровне праздничные мероприятия ко Дню взятия Бастилии не отменялись, многие мэрии приняли решение отменить фейерверки.

Как сообщалось, страховщики оценивают убытки от беспорядков не менее чем в 650 млн евро.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о беспорядках в статье Молодые и ненужные: почему Францию трясет от масштабных протестов и что собирается делать власть.