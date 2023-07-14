Канада якобы разморозила переговоры с Турцией о снятии экспортного контроля для компонентов беспилотников после того, как Анкара пообещала разблокировать вступление Швеции в НАТО.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника, знакомого с вопросом, Канада якобы согласилась возобновить переговоры с Турцией о снятии экспортного контроля для компонентов беспилотников, в частности оптического оборудования.

Канада приостановила экспорт в Турцию некоторых технологий в 2020 году, выяснив, что это оборудование используют азербайджанские военные в войне за Карабах.

В настоящее время ограничения остаются в силе.

По словам собеседника, перед саммитом НАТО в Вильнюсе, к которому надеялись решить вопрос со вступлением Швеции, Турция попросила Канаду вернуться к вопросу.

В Вильнюсе Канада донесла турецкой стороне свое видение условий использования любого экспортируемого оборудования и ожидает ответа. На основании этого факта можно констатировать, что переговоры разморожены, отметил собеседник.

По его словам, это в том числе могло сыграть роль в том, что Эрдоган пообещал в конце концов ратифицировать вступление Швеции в Альянс.

Как известно, объектом торга с союзниками в вопросе вступления Швеции, вероятно, является и продаж Турции F-16, хотя прямо этого не признают.

В Конгрессе заявили, что соглашения о продаже истребителей F-16 Турции еще нет.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что парламент рассмотрит вопрос вступления Швеции в Альянс не раньше октября, когда вернется с летнего перерыва.

В то же время в Стокгольме говорят, что это не является неизменным обстоятельством и при наличии политической воли Анкары парламент могут созвать раньше.

В Венгрии собираются вынести вопрос на рассмотрение парламента в сентябре, аргументируя это тем, что пока Турция не провела ратификацию, завершить процесс вступления Швеции все равно не получится.