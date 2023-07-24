Испания сообщила об отправке Украине партии Leopard 2A4 и БТР

Министерство обороны Испании в понедельник отчиталось об отправке Украине очередной партии гуманитарной и военной помощи, в которую входит последняя партия танков Leopard 2A4 в составе четырех единиц техники.

Об этом говорится в сообщении ведомства, которое цитирует "Европейская правда".

Как отмечает испанское Минобороны, из порта Сантандер в направлении Украины отправился корабль с грузом, который, как ожидается, будет полностью доставлен украинским Вооруженным силам в начале августа.

"Груз, отправленный Испанией, состоит из четырех танков Leopard 2A4 в дополнение к шести Leopard 2 с теми же характеристиками, которые уже были переданы украинской стороне", – говорится в сообщении.

Кроме того, Испания отправила десять бронетранспортёров TOA M-113 (три из них для Государственной пограничной службы Украины), десять тяжеловозов (пять – для пограничников, остальные – для ВСУ), бронированный многоцелевой автомобиль (для пограничников).

В груз входят и три гражданские машины скорой помощи и бронированная машина скорой помощи, а также бронированная гражданская машина скорой помощи (для пограничников).

На прошлой неделе Испания также отчиталась об отправке в Украину полевого госпиталя, который прибыл в Польшу в воскресенье, 23 июля.

Напомним, в июле украинские пограничники и таможенники завершили первый кинологический курс по выявлению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов в Испании.