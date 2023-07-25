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Дело МН17: В Нидерландах подала в отставку судья, пытавшаяся повлиять на процесс

Вторник, 25 июля 2023, 10:24

Нидерландская судья, которая пыталась повлиять на судебный процесс по делу MH17, распространяя теорию заговора, подала в отставку.

Это подтвердил суд в Гааге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Женщина работала в суде в Гааге. В связи с выговором, объявленным ранее за распространение теории заговора, ей больше не позволили вести уголовные дела. Это редкий случай, когда судья получает дисциплинарное взыскание.

Брат женщины написал книгу под псевдонимом, в которой утверждает, что рейс MH17 не был сбит российской ракетой в 2014 году, как постановил Нидерландский совет по безопасности и прокуратура. Судья раздала книгу своего брата судьям и прокурорам по делу MH17.

Женщина назвала выводы Совета безопасности Нидерландов и прокуратуры "преднамеренным и прозрачным сокрытием", а некоторые данные – "манипуляцией и ложью".

Верховный суд постановил, что ее решения подорвали доверие к авторитету и беспристрастности судебной власти. Судья может высказывать свое мнение, написал Верховный суд, но должна учитывать "влияние этих заявлений".

Как известно, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбитии малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбития лайнера MH17.

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Нидерланды Суд по MH17