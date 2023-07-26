Молдова денонсирует два соглашения о военном сотрудничестве с СНГ

Кабинет министров Молдовы на заседании в среду одобрил денонсацию соглашений Совета глав государств Содружества Независимых Государств о "вооруженных силах и партизанских отрядах" и о "стратегических вооруженных силах".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство обороны Молдовы.

Соглашение о "вооруженных силах и партизанских отрядах" предусматривает урегулирование вопросов обороны и безопасности, в частности охрану границ государств СНГ, а соглашение о "стратегических вооруженных силах" – вопросов контроля над ядерным оружием.

"Документы, которые были заключены в Минске 30 декабря 1991 года, до сих пор не выполнялись Республикой Молдова", – подчеркнули в Минобороны страны.

Там добавили, что решение об их денонсации согласовали с профильными министерствами и комитетом парламента Молдовы.

Напомним, Молдова до сих пор остается членом СНГ, однако в апреле в стране начали процесс денонсации некоторых договоров в рамках Содружества независимых государств.

В марте 2022 года после подачи заявки на вступление в ЕС президент Майя Санду отметила, что страна выберет время для выхода из СНГ, когда Молдова достигнет "достаточного прогресса на европейском пути".

В то же время соцопросы свидетельствуют, что половина граждан Молдовы против выхода из СНГ и 60% – против вступления в НАТО.