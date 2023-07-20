Молдова денонсировала Конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ

Парламент Молдовы проголосовал за денонсацию Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств-участников Содружества независимых государств (МПА СНГ), принятой 26 мая 1996 года.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает Jurnal.md.

Уточняется, что предложение о денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ поступило от спикера парламента Молдовы Игора Гросу, поскольку республика, как говорится в заявлении, "больше не резонирует с текущей политикой, целями и решениями МПА СНГ, и в контексте твердого заявления нашей страны следовать европейскому вектору".

Впрочем, отмечается, что Молдова поддерживает межпарламентские связи с государствами-членами МПА СНГ на двустороннем уровне, в том числе в рамках групп дружбы.

Примечательно, что с начала текущего года руководство парламента не одобрило ни одного участия в мероприятиях МПА СНГ. В 2023 году Молдова должна была уплатить членский взнос в размере 5,8 млн леев (около 300 тысяч евро).

Отмечается, что денонсация конвенции не повлияет на права и обязательства Республики в отношении других участников договора и третьих сторон.

Ранее сообщалось, что правительство Молдовы предприняло шаги к денонсации трех соглашений, к которым Молдова присоединилась как страна-участница Содружества независимых государств.

Соцопросы свидетельствуют, что половина граждан Молдовы против выхода из СНГ и 60% – против вступления в НАТО.