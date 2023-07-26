Зеленский о заседании Совета Украина-НАТО: Эффективный механизм кризисных консультаций

Президент Владимир Зеленский поблагодарил генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга и его заместителя Мирчи Джоане за проведение заседания Совета Украина-НАТО после выхода России из "зерновой сделки".

Об этом Зеленский написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Глава государства приветствовал "четкое и однозначное осуждение Альянсом выхода России из зерновой сделки".

"Созданный всего две недели назад в Вильнюсе Совет уже зарекомендовал себя как эффективный механизм кризисных консультаций", – добавил он.

Зеленский также заверил, что Украина будет и дальше выполнять обязательства по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, а также подчеркнул единство Киева с Альянсом на пути к членству в НАТО.

Как сообщалось, Совет Украина-НАТО в среду провел свое второе заседание, во время которого осудил одностороннее прекращение Россией участия в Черноморской зерновой инициативе и обстрелы украинской портовой инфраструктуры.

Ее заседание генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал по просьбе украинского президента Владимира Зеленского после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы и начала обстреливать украинские порты, заблокировав морской экспорт.

Напомним, накануне в Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне серии атак по портовой инфраструктуре на юге Украины.