Относительное затишье бунтов во Франции: Задержали 157 человек, подожгли почти 300 авто

157 человек были задержаны в ночь на понедельник в связи с беспорядками, которые всколыхнули города по всей Франции после убийства подростка полицейским – это значительно меньше по сравнению с задержаниями в прошлые дни, что может свидетельствовать об успокоении ситуации.

Данные МВД Франции приводит BFM-TV, сообщает "Европейская правда".

Министерство внутренних дел сообщило, что за ночь было задержано 157 человек по сравнению с более 700 арестами накануне и более 1300 в ночь на субботу.

Трое из 45 тысяч правоохранителей, задействованных ночью, были ранены, сообщили в министерстве. Также, по предварительным данным, 352 пожара произошли на дорогах общего пользования, загорелось 297 транспортных средств и 34 здания были подожжены.

Относительное затишье после пяти ночей сильных беспорядков принесло некоторое облегчение правительству Эмманюэля Макрона в его борьбе за восстановление контроля над ситуацией – всего через несколько месяцев после массовых протестов против непопулярной пенсионной реформы и за год до проведения летних Олимпийских игр.

Напомним, массовые беспорядки спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля неподалеку от Парижа. Беспорядки начались с 27 июня и каждой следующей ночью расширялись на новые города.

Бабушка Наэля, которого застрелил полицейский, в воскресенье призвала прекратить беспорядки.

В воскресенье французский суд вынес первые приговоры участникам массовых беспорядков, которые охватили страну.

В худшую ночь беспорядков, с четверга на пятницу, пострадали полтысячи зданий, было сожжено 2000 автомобилей, совершено около 3800 хулиганских поджогов на улице.