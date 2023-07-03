Глава Минобороны Германии: Украина получит десятки Leopard 1A5 "в ближайшие недели"

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал передачу Украине боевых танков Leopard 1A5 в сотрудничестве с Данией в ближайшее время.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Отвечая на вопрос, не замедлила ли Германия с военной помощью Украине, Писториус отметил исторический характер решений, которые Берлин принял после полномасштабного российского вторжения.

"Первая поставка оружия Германией государству, которое воюет! Сегодня Германия предоставляет Украине вторую по объему военную помощь в плане поставки оборудования, если говорить о прямой финансовой помощи или помощи в рамках ЕС", – отметил он.

Также глава немецкого Минобороны напомнил об участии Германии в подготовке украинских Вооруженных Сил и принятии первой в истории страны Стратегии национальной безопасности.

"Десятки боевых танков Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией, прибудут в Украину в ближайшие недели", – анонсировал Писториус.

Отдельно он упомянул о пакете военной помощи Украине в размере 2,7 миллиарда евро, который содержит в частности системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Напомним, еще в феврале Германия и Дания анонсировали предоставление Украине десятков танков Leopard 1 для помощи в противодействии российской полномасштабной агрессии.

По неофициальной информации, речь идет в том числе о бывших датских Leopard, которые в 2010 году сняли с вооружения и продали обратно немецкому производителю Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, где они и остаются на складах.