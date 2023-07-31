Молдова разорвала соглашение о партнерстве с российской ФСБ

Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) в понедельник объявила о расторжении двух соглашений о партнерстве с российскими спецслужбами – Федеральной службой безопасности и Службой внешней разведки.

Об этом молдавская спецслужба сообщила на своем сайте, пишет "Европейская правда".

Решение о расторжении соглашений о партнерстве Служба информации и безопасности Молдовы приняла после "проведения необходимых юридических процедур", официально уведомив о них российские органы.

В молдавской спецслужбе подчеркнули, что уже прекратили отношения со спецслужбами России после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, поэтому расторгнутые соглашения "не имеют практического применения и являются фактически нефункциональными".

"Несоответствие и диссонанс положений этих соглашений национальным интересам и национальной безопасности Республики Молдова является причиной инициированного Служба информации и безопасности процесса денонсации", – отмечается в сообщении.

Также молдавская СИБ обращает внимание, что положения упомянутых соглашений Россия использовала "для оправдания присутствия представителей российских спецслужб в регионе левобережья Днестра Республики Молдова".

"Таким образом, с денонсацией этих соглашений такие "аргументы" Российской Федерацией быть выдвинуты не могут", – подчеркивают в ведомстве и добавляют, что не поддерживают отношений со спецслужбами других стран, действующих на подрыв ситуации в Молдове.

Ранее Молдова объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе. Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, которые российские спецслужбы используют для слежки за властями Молдовы.

После этого МИД Молдовы вызвал российского посла Олега Васнецова, чтобы получить объяснения действий российских спецслужб в Кишиневе.

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