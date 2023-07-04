Германия собирается ввести курс жесткой экономии бюджета

Правительство Германии впервые с 2019 года собирается вернуть фискальное правило, призванное ограничить структурный дефицит бюджета на федеральном уровне и сократить выпуск государственного долга.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Euractiv.

Отмечается, что фискальное правило под названием "долговой тормоз" должен утвердить Бундестаг 5 июля.

В рамках этого курса министр финансов Германии Кристиан Линднер ввел жесткие ориентиры экономии средств для отдельных министерств, чтобы закрыть имеющийся финансовый дефицит в размере 20 миллиардов евро. Также он указал на дальнейшую необходимость сократить бюджет на 14,4 млрд евро в 2025-2027 годах.

Как говорится в проекте бюджета, который на следующий год сократили до 445,7 млрд евро с 476,2 млрд евро в 2023 году, после пандемии и энергетического кризиса необходимо вернуться к фискальной "нормальности".

Сообщается, что хотя Германия все равно будет иметь долги на 16,6 миллиарда евро – это гораздо меньше, чем в этом году, когда федеральный бюджет был принят с дополнительным долгом в 45,6 миллиарда евро.

Согласно новому проекту, все министерства, кроме Министерства обороны, должны сократить расходы – шаг, который уже раскритиковали молодежные организации, которые не согласны с утверждением, что "долговой тормоз в интересах молодежи".

Ранее сообщалось, что Германия обещает увеличить оборонные расходы до уровня НАТО до 2025 года.

Тем временем генсек НАТО давит на Германию с требованием ускорить увеличение расходов на оборону до 2% ВВП.