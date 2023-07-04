Препятствия и союзники на пути Украины к членству в ЕС

В течение января-мая 2023 года представители Центра "Новая Европа" осуществили ряд адвокационных визитов в страны ЕС (преимущественно при поддержке МФ "Возрождение").

Они попытались проанализировать и подытожить настроения и нарративы в этих странах.

В предыдущей статье эксперты анализировали, как действовать Украине для получения приглашения в НАТО.

На этот раз директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук рассказывает о перспективах и препятствиях нашего движения к членству в Европейском Союзе. Подробнее – в статье Членство без блата: как Украине бороться с препятствиями на пути к членству в ЕС.

Наибольшая поддержка в контексте вступления Украины в ЕС из всех исследуемых европейских стран ощущалась в Италии. Это первая страна Западной Европы, которая четко задекларировала поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины.

Наиболее требовательной страной в отношении движения Украины в ЕС остаются Нидерланды, которые были последними в Европейском Союзе, кто дал "зеленый свет" на статус кандидата.

В истории расширения ЕС были случаи, когда Нидерланды пытались делать свои, альтернативные, отчеты к отчетам Еврокомиссии. Попытка получить анализ ситуации из других источников (не Еврокомиссии) наблюдается и сейчас.

Довольно сдержанной в отношении оценок Еврокомиссии является и Германия.

Однако, в Германии, как и во Франции, в целом заметно изменение в отношении к членству Украины в ЕС в лучшую сторону.

Ключевое внимание во всех столицах приковано к выполнению Украиной семи рекомендаций, которые Украина получила вместе со статусом кандидата.

Нидерланды, Германию и Францию очень интересует процесс привлечения гражданского общества во вступительный процесс, потому что вовлеченное гражданское общество, по словам одного из профильных чиновников, "свидетельствует о здоровой демократии".

Во всех этих трех странах нет сопротивления относительно идеи политического решения об открытии вступительных переговоров уже в 2023 году, однако относительно членства Украины в ЕС царит очень заметный пессимизм.

Большинство мнений сводятся к тому, что сначала должна все же состояться еще внутренняя реформа Европейского Союза. Мол, если Украина хочет быстрее вступить в ЕС, то она должна еще и Польшу и страны Балтии, которые больше всего болеют за вступление Украины в ЕС, склонить к реформе Евросоюза в контексте изменения системы голосования в пользу квалифицированного большинства.

Также отдельный акцент делается на необходимости "фундаментального реформирования сельскохозяйственной политики ЕС" перед вступлением Украины, учитывая наш значительный, хотя и поврежденный за время войны, агропотенциал.

И последнее: во всех столицах приходилось слышать о контрпродуктивности и неуместности заявлений отдельных украинских политиков о членстве Украины в ЕС через 2 года.

В интересах Украины было бы сегодня исповедовать и коммуницировать подход: никаких льгот для вступления в ЕС, только политика, основанная на заслугах".

Более подробно – в материале Алена Гетьманчук Членство без блата: как Украине бороться с препятствиями на пути к членству в ЕС.