Экс-президент Литвы: Если Украине не предложат членство в НАТО, это станет ошибкой

Бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала настроения перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе по вопросу членства Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила на конференции в Вильнюсском университете, сообщает LRT.

Грибаускайте отметила, что если Украине прямо не предложат членство в Альянсе, а взамен предложат поддержку в заявлениях, это станет ошибкой.

"Опять же, это будет ошибкой. Мы снова не сможем сдержать Россию", – отметила она.

Экс-президент считает, что сейчас Запад все еще живет в совсем "другом времени" в отличие от РФ, которая мобилизовала все свое общество и промышленность на войну против Украины.

"Мы не смогли сдержать Россию, мы не смогли удержать Россию от войны. Мы все еще не можем объяснить людям, что нужно делать. Мы до сих пор не смогли вооружить (украинцев) так, чтобы они могли нанести ответный удар", – подчеркнула Грибаускайте.

Она напомнила, что после российской оккупации Крыма в 2014 году балтийские политики предупреждали западных лидеров об угрозе со стороны России, но реакции не было.

"Над нами смеялись, нас критиковали и нас не слышали. Теперь, когда мы встречаемся с лидерами, бывшими лидерами, они жалуются и говорят, что мы были правы. Но почему нас не слушают сейчас? Опять нас слышат, но не слушают", – добавила Грибаускайте.

Ранее Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что поддерживает четкое и такое, что не может быть отозвано, приглашение Украины в Североатлантический Альянс на саммите в Вильнюсе.

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