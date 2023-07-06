Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что президент России навредил себе и уменьшил возможности гибридных операций с участием "вагнеровцев", когда признал государственное финансирование ЧВК "Вагнер".

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Линкявичюс отметил, что не очень верит в какую-то деятельность ЧВК "Вагнер" в Беларуси и предполагает, что они оттуда переместятся куда-то еще, если только Россия не решит задействовать их для гибридных военных провокаций.

Однако после заявлений Путина, где глава Кремля раскрыл источник финансирования ЧВК "Вагнер", по его мнению, риски этого уже значительно меньше.

"Это было большой ошибкой. Потому что там же уголовные вопросы – в дополнение к тому, что он уже сделал, к имеющимся обвинениям в военных преступлениях имеем дополнительные преступления. Ведь он признал, что полностью финансировал эту группу на миллиардные в год, или даже больше – а это много. Это доказывает, что это была не отдельная армия, а "рука Кремля". И теперь чтобы ни делал Пригожин, какие бы провокации не произошли – будет очень непросто убедительно говорить, что правительство России здесь ни при чем", – отметил Линас Линкявичюс.

Он также считает, что для самопровозглашенного президента Беларуси не очень безопасно позволить "вагнеровцам" находиться в Беларуси длительное время, и непонятно, какая от этого выгода самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"У них есть боевой опыт, и сколько бы этих бойцов ни было, они опасны. Поэтому для Лукашенко я плюсов не вижу", – сказал Линкявичюс.

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