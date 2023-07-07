Почему не все страны Европы поддержали инициативу совместной системы ПВО

Европейские страны начали активно вкладывать в наземные системы ПВО.

А лидерство в этом плане решила взять на себя Германия, объявив в прошлом году о создании инициативы "Небесный щит" (Sky Shield).

О создании инициативы Sky Shield и разногласиях из-за нее – в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Щит для Европы: почему инициатива общей системы ПВО расколола союзников.

После провала наземных наступательных действий в самом начале полномасштабного вторжения Россия решила применять против Украины массированные ракетные обстрелы. За этим с тревогой наблюдали и в Европе.

Пока Украина просила НАТО и страны Европы "закрыть небо", сама Европа обнаружила, что и с ее противовоздушной обороной (здесь мы говорим о средствах наземного базирования) тоже не все в порядке.

Европейцы признали, что надо многое наверстать в плане обороны от воздушных и космических угроз.

"Мы в Германии будем очень много вкладывать в нашу противовоздушную оборону в последующие годы. Все эти средства смогут разворачиваться в рамках НАТО", – объявил в августе 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц.

Он добавил, что Германия изначально разработает будущую ПВО таким образом, "чтобы наши европейские соседи – например поляки, балтийцы, нидерландцы, чехи, словаки или наши скандинавские партнеры – при желании могли присоединиться к ней".

В октябре 2022 года на встрече министров обороны стран НАТО представители 14 стран подписали декларацию о намерении создать "Европейскую инициативу "Небесный щит" (Sky Shield). По сообщению НАТО, она "имеет целью создать европейскую систему противовоздушной и противоракетной обороны путем совместной закупки европейскими государствами соответствующего оборудования".

В рамках Sky Shield средства ПВО и ПРО для лучшей эффективности должны быть интегрированы в единую систему, чтобы системы разного производства могли взаимодействовать между собой.

Сейчас к "Небесному щиту" присоединились всего 17 государств – все они являются членами НАТО, включая Швецию, которая уже без пяти минут является членом Альянса. Однако о намерениях присоединиться уже заявили нейтральные Австрия и Швейцария.

Из публичных заявлений следует, что проект сосредоточится на развитии средств ПВО малой, средней дальности и дальнего действия: конкретно Германия предлагает покупать собственные системы малой дальности IRIS-T; для систем средней дальности предлагаются американские Patriot; средства дальнего действия, для противодействия баллистическим ракетам, предлагается закрыть израильско-американскими системами Arrow 3.

Объявляя инициативу "Небесный щит" Берлин мог преследовать несколько целей: усиление собственной системы противовоздушной обороны; помощь немецкой оборонной индустрии получать заказы не только от государства; показать свою лидерскую роль в Европе и сплотить вокруг себя другие государства.

Пока это удается с переменным успехом.

Уже с самого начала Германия с "Небесным щитом" вошла в конфликт интересов с другим претендентом на европейское лидерство – Францией.

Берлин и Париж уже длительное время исповедуют разные подходы к вопросам обороны.

Критику со стороны Франции хорошо суммируют слова Макрона, сказанные им в одном из выступлений ранее в этом году: "Когда я вижу, что некоторые страны увеличивают расходы на оборону, чтобы массово покупать неевропейские системы (обороны), я им просто говорю: "Вы готовите проблемы на завтрашний день!"

Из похожих на французские соображений в "Небесном щите" не участвует и Италия, которая вместе с Францией производит SAMP/T, сейчас работает над его модернизацией и тоже разделяет желание меньше полагаться на американские технологии.

Они же опасаются, что "Щит" помешает реализации оборонного проекта TWISTER – проект для разработки средств противодействия баллистическим ракетами под руководством Франции.

Хотя с момента провозглашения "Небесного щита" прошло много месяцев, инициативе до сих пор не хватает политической поддержки и конкретики.

И несмотря на это, потенциально "Небесный щит" также является прекрасной возможностью для Украины.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Щит для Европы: почему инициатива общей системы ПВО расколола союзников.