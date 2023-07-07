Столтенберг объяснил, чем будет заниматься новосозданный Совет Украина-НАТО

Генеральный секретарь НАТО рассказал детали нового формата сотрудничества НАТО с Украиной – Совета Украина-НАТО, первое заседание которого должно состояться на саммите в Вильнюсе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Столтенберг отметил, что в этот орган будут входить все страны-члены НАТО и Украина как равноправные стороны.

"Мы согласуем, как часто Совет будет собираться. И, думаю, мы также согласуем, что отдельные члены Совета, включая конечно также Украину, могут созвать встречу для кризисных консультаций – если будут видеть для себя ту или иную угрозу или будут видеть потребность в срочных консультациях", – рассказал генсек НАТО.

Совет сможет принимать решения и, как отметил Столтенберг, "Совет должен определять, какие решения он будет принимать".

Этот формат открывает больше возможностей для практического сотрудничества. Возможно будуть созданы подкомитеты, которые будут заниматься определенными вопросами – например, кибербезопасностью или совместимостью.

"То есть, мы сможем вместе что-то делать, вместе что-то решать, вместе консультироваться по всем вопросам, важным для нашей безопасности. Это приближает Украину к НАТО и предоставляет Украине и всем нам инструмент для того, чтобы сотрудничать больше и укреплять связи между нами", – подытожил Столтенберг.

Также генсек НАТО рассказал, что на саммите Альянса в Вильнюсе лидеры примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента.

В то же время, он не стал раскрывать содержание будущего решения НАТО относительно членства Украины.

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