Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов

Министр обороны Испании Маргарита Роблес и британский премьер-министр Риши Сунак в субботу заявили, что не одобряют решение Соединенных Штатов предоставить Украине кассетные боеприпасы для помощи в прорыве российских оборонительных линий.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время общения с журналистами в субботу руководительница испанского Минобороны заявила, что не разделяет и выступает "против" решения США отправить кассетные снаряды Украине, но подчеркнула, что уважает решение "суверенной страны".

"Испания, исходя из твердых обязательств, которые она имеет с Украиной, также имеет твердое обязательство, что определенное оружие и бомбы не могут быть доставлены ни при каких обстоятельствах... Нет – кассетным снарядам и да – помощи для законной обороны Украины", – цитирует Роблес телеканал RTVE.

В свою очередь британский премьер Риши Сунак в заявлении для СМИ, которое цитирует телеканал Sky News, подчеркнул, что "не поощряет" использование кассетных боеприпасов, и напомнил, что Британия подписала конвенцию об их запрете.

"Мы будем продолжать вносить свой вклад в поддержку Украины против незаконного и неспровоцированного вторжения России, но мы сделали это, предоставив тяжелые боевые танки и недавно – дальнобойное оружие, и надеемся, что все страны смогут продолжать поддерживать Украину", – добавил он.

Напомним, в пятницу США официально объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, в который вошли в частности усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), или кассетные снаряды.

В Белом доме ранее объясняли, чтоУкраина обязалась минимизировать риск использования кассетных боеприпасов, а те, что предоставят США, несут значительно меньшие риски для гражданских, чем те, что уже применяет Россия на поле боя.