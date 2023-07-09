Экс-президент Литвы: Начать процесс вступления Украины в НАТО надо сейчас, не дожидаясь завершения войны

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте объяснила, почему необходимо начать процесс вступления Украины в НАТО сейчас, а не ждать завершения развязанной РФ войны.

Об этом она рассказала в интервью Associated Press, сообщает "Европейская правда".

"Процесс вступления должен начаться, потому что ожидание послевоенной ситуации позволяет Путину никогда не закончить эту войну. Если мы действительно заботимся о безопасности территории НАТО, Украина неизбежно должна быть ее частью", – подчеркнула Грибаускайте.

В то же время она сомневается в том, что на саммите НАТО в Вильнюсе будут приняты положительные для Украины решения.

Сейчас, по словам Грибаускайте, многие западные лидеры все еще находятся в заблуждении относительно истинных намерений Кремля и им не хватает политической воли для соответствующей реакции.

Бывший президент сказала, что многие европейцы все еще не понимают пропасть в ценностях между Россией и Западом. Она отвергла как "иллюзию" идею о том, что РФ и Украина могут найти общий язык путем переговоров.

"Это не просто война против Украины, это поход против всей нашей цивилизации. Если Украина не одержит окончательную победу на поле боя, Запад окажется в неопределенности. Агрессивные действия против него будут продолжаться десятилетиями", – добавила она.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне рассказал, что на саммите Альянса в Вильнюсе лидеры примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента. В то же время он не стал раскрывать содержание будущего решения НАТО относительно членства Украины.

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