Франция начинает эвакуацию своих граждан из Нигера

Франция со вторника, 1 августа, начинает эвакуировать своих граждан из Нигера из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Соответствующее заявление сделало Министерство иностранных дел Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Решение об эвакуации было принято после "насилия против нашего посольства позавчера, и закрытия воздушного пространства, что оставляет наших соотечественников без возможности покинуть страну собственными силами".

Французские граждане в Нигере получили предупреждение от посольства Франции.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Нигере и пользуясь относительным спокойствием в Ниамее, готовится операция по эвакуации из Ниамея воздушным транспортом", – говорится в сообщении, в котором уточнено, что эвакуация пройдет в течение очень короткого времени.

Французским гражданам сообщили, что дата, точное время и место сбора и пункт отправления будут сообщены как можно быстрее. К месту сбора они должны добраться собственным транспортом.

По данным французских властей, в Нигере сейчас находятся от 500 до 600 граждан Франции.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Мохамеда Базума, которого схватили и отстранили от власти. Новым лидером страны объявили армейского генерала Абдурахмана Тчиани.

Франция осудила военный переворот. Елисейский дворец заявил 30 июля, что президент Эммануэль Макрон "не потерпит никакой атаки против Франции и ее интересов" и что Франция отреагирует "немедленно и неуклонно" в случае нападения на ее граждан.

29 июля Франция объявила, что сокращает всю помощь на развитие страны и призвала вернуть Базума на должность после его отстранения.

Нигер, бывшая французская колония, был партнером Франции и США в сфере безопасности. Эти государства использовали его как базу для борьбы с исламистским повстанческим движением в регионе Сахеля в Западной и Центральной Африке.