Стали известны обвинения против украинки, задержанной на акции в Батуми

Украинку, задержанную на акции против прибытия в Батуми лайнера с российскими туристами, обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом "Радио Свобода" в комментарии сообщила адвокат задержанной Марины Чобанян Нино Иремадзе.

По ее словам, Чобанян выдвигают нарушения статей 166 и 173 кодекса об административных правонарушениях Грузии – о мелком хулиганстве и о неповиновении полиции.

37-летняя украинка находится в изоляторе временного содержания в Озургети. Адвокату Марина Чобанян сказала, что не препятствовала действиям правоохранителей и что против нее применили физическую силу.

По словам Иремадзе, Марина Чобанян только снимала акцию протеста.

Адвокат виделась с украинкой в изоляторе, однако возможности идентифицировать применение физической силы не было.

Почетный консул Украины в Батуми Ростом Накашидзе сообщил проекту Радио Свобода "Эхо Кавказа", что он пока не смог встретиться с задержанной.

Напомним, во вторник стало известно еще об одном гражданине Украины, задержанном на акции 31 июля, когда грузины и граждане других стран протестовали против захода в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами.

Среди его пассажиров были звезды телеканала RU.TV, которые поддерживают войну РФ против Украины и российского президента Владимира Путина.

Позже стало известно, что лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в грузинский порт Батуми, где российских туристов дважды встретили протестами.