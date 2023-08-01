Сохранит ли премьер Испании должность после выборов и как это повлияет на поддержку Украины

23 июля в Испании прошли досрочные парламентские выборы, которые были призваны сформировать новое правительство, однако спровоцировали еще более глубокий политический кризис.

Подробно об этом – в статье Александра Сливчука из Центра трансатлантического диалога Золотая акция сепаратистов: как парламентские выборы завели Испанию в новый кризис.

Испания – многопартийная страна, но есть две "классические" партии, которые сохраняют роль главных, и именно между ними идет соревнование за пост премьера и за победу на выборах. Это правая консервативная Народная партия (Partido Popular, PP) и действующая провластная левая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE).

Основными претендентами на пост премьера, соответственно, являются лидер PP Альберто Нуньес Фейхоо и глава PSOE, действующий премьер Педро Санчес.

Однако результаты голосования в воскресенье не позволяют ни одной из них получить абсолютное большинство для формирования правительства. К тому же возможные коалиции также кажутся слишком сложными для обеих сторон.

Стоит упомянуть также, что в Испании избирательная система является очень сложной. Это не чистые партийные выборы, не мажоритарка и даже не украинская "смешанная система". Здесь мандаты распределяются по сложной формуле, чтобы учесть голоса партий в разных регионах. Как следствие, представленность в парламенте может не соответствовать общей популярности партии.

К примеру, суммарно по стране праворадикальная партия Vox потеряла менее 2,7% голосов избирателей по сравнению с прошлыми выборами – и это стоило ей 19 мест в парламенте. А социалисты, казалось бы, неплохо выросли, получили на 3,7% больше голосов – но будут иметь лишь +1 мандат.

Но в Испании к этому давно привыкли. Как и к тому, что голоса испанцев, оказавшихся за границей, считают уже после того, как итоги выборов подведены. Последнее, вполне возможно, сыграет определяющую роль на выборах этого года.

Так, всеобщие выборы состоялись 23 июля, и по их результатам PP имела 136 голосов, а главные конкуренты из PSOE – 122. Но тут, через шесть дней после выборов, поступила сенсационная новость: после подсчета голосов испанцев, проживающих за рубежом, баланс изменился и один мандат перешел от "социалистов" к народникам, то есть теперь речь идет о 137 местах и 121 месте главных партий.

Почему это имеет значение? Ведь, казалось бы, и так есть большой разрыв.

Потому что каждый голос может стать решающим для формирования потенциальной коалиции.

В свою очередь левые силы на этих выборах удивили многих.

Даже сами члены и избиратели PSOE рассчитывали на худший результат, а премьеру Педро Санчесу предрекали провал на выборах.

Партия действительно стагнирует, однако провала не произошло. По сравнению с прошлыми выборами PSOE увеличила количество мандатов на один. К тому же у них в парламенте есть несколько сильных союзников.

А в борьбе за голоса Санчес готов "дружить" даже с сепаратистами.

Здесь голоса каталонских сепаратистов становятся ключевыми.

Именно партия Карлоса Пучдемона "Вместе ради Каталонии" (Junts per Catalunya, Junts) действительно сейчас решает, останутся ли левые у власти в Испании или нет.

Хотя даже если Санчес удержит власть таким образом, это вряд ли поспособствует мощности потенциальной коалиции. Не говоря о том, что пока неизвестно, каких уступок потребуют каталонцы за свою поддержку.

Если же не сработает ни один из вариантов коалиции – Испании придется идти на еще одни досрочные выборы, но все больше кажется, что политики попытаются избежать еще одного голосования.

Явной опасности для Украины из-за смены власти в Испании нет.

Хотя Испания не рассчитывает на лидерство в Европе в вопросах безопасности и внешней политики, но Мадрид начал поддержку Украины оружием и техникой (хотя и не очень охотно, а сугубо в рамках совместных действий союзников по НАТО). Прорыва в этом вопросе после выборов не будет, но и радикальное уменьшение этой поддержки не является основным сценарием.

Однако война все же заставила ключевые испанские политические силы занять определенную позицию.

Подробнее – в материале Александра Сливчука Золотая акция сепаратистов: как парламентские выборы завели Испанию в новый кризис.