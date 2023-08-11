У Rheinmetall рекорд заказов на изготовление оружия: 7 млрд евро за неделю

Немецкий производитель вооружений Rheinmetall заявляет о резком росте заказов на свою продукцию в то время, как европейские правительства стремятся расширить свои оборонные возможности после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила компания, информирует DPA.

Rheinmetall отмечает, что повышенный спрос на танки, боеприпасы, артиллерию и другие виды вооружений помог ей увеличить продажи и операционный доход.

"Учитывая изменение ситуации с безопасностью, правительства приняли далеко идущие решения по военным закупкам. Теперь пришло время их реализации, что отражено в наших первых крупных заказах", – заявил генеральный директор производителя Армин Паппергер.

По его словам, только за одну неделю июля компания получила заказов на сумму более 7 миллиардов евро, что является рекордным показателем для компании. Также она заключила контракты с немецкими военными на поставку артиллерийских и танковых боеприпасов в рамках расширенного долгосрочного соглашения о закупках.

По данным Rheinmetall, ее продажи выросли на 6,4% до чуть менее 1,5 млрд евро в этом квартале. Операционные результаты выросли на 3,5% до 118 млн евро.

Компания утверждает, что боеприпасы стали мощным драйвером роста продаж компании, поскольку запасы немецких военных сильно истощены, кроме того, существует значительный спрос со стороны других европейских стран.

Росту продаж Rheinmetall способствует и то, что европейские страны покупают у нее военную технику из-за того, что передали значительные запасы боеприпасов и другого вооружения Украине.

Ранее в Министерстве обороны Германии подтвердили передачу Украине дополнительных 25 танков Leopard 1. Для этого правительство ФРГ заключило соответствующий контракт с концерном Rheinmetall.

Перед этим стало известно, что в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия стартовало строительство нового завода оружейного концерна Rheinmetall по производству деталей фюзеляжа современного истребителя F-35.

Также компания планирует создать в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники.