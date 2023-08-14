Премьер Латвии уходит в отставку

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш объявил, что сложит премьерские полномочия в связи с коалиционным кризисом и официально подаст заявление президенту в четверг.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Утром Кариньш неожиданно созвал брифинг и объявил на нем, что уйдет в отставку в связи с коалиционным кризисом и подаст президенту соответствующее заявление в четверг, а своей партии предлагает выдвинуть нового кандидата в премьеры.

Šobrīd @Apvienotais_ un @VL_TBLNNK bloķē darbu labklājības celšanai un ekonomikas izaugsmei. Šodien informēju @Jauna_Vienotiba Saeimas frakciju un valdi, ka ceturtdien Valsts prezidentam iesniegšu demisijas rakstu. Esmu aicinājis #JV izvirzīt jaunu Ministru prezidenta kandidātu. pic.twitter.com/R0tdZlHRxN — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) August 14, 2023

Нынешнее правительство продолжит функционировать как временное до утверждения нового.

Неофициально обсуждают, что новое правительство может возглавить однопартийка Кариньша из "Нового единства", нынешний министр по вопросам благосостояния Эвика Силиня.

Напомним, в конце прошлой недели премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что обсуждает потенциальную коалицию с Союзом зеленых и селян и "Прогрессивными", но предложит сотрудничать в новом правительстве и нынешним партнерам – "Национальному объединению" и "Объединенному списку".

Кариньш тогда сказал, что не планирует уходить в отставку и рассчитывает одновременно выполнять премьерские обязанности и вести переговоры о потенциальной новой коалиции.

От нынешних коалиционных партнеров прозвучал скепсис относительно продолжения сотрудничества с "Новым единством", если правительство снова возглавит Кариньш.

Подробно о политическом кризисе в Латвии читайте в статье Токсичный олигарх получает влияние на Латвию.