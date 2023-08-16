WSJ: США разрабатывают альтернативный план экспорта зерна из Украины

США ведут переговоры с Турцией, Украиной и рядом ее соседей о расширении использования альтернативных экспортных маршрутов для украинского зерна.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Wall Street Journal.

Предложенный США план предусматривает увеличение возможностей для Украины экспортировать четыре миллиона тонн зерна в месяц через реку Дунай до октября.

Значительная часть зерна будет отправляться вниз по Дунаю и через Черное море в близлежащие порты Румынии, а затем отправляться дальше в другие пункты назначения.

Хотя этот маршрут будет медленнее и дороже, он станет альтернативой Черноморскому коридору, созданному в прошлом году по соглашению с Россией, Турцией и ООН.

План по созданию альтернатив Черноморской зерновой инициативе показывает, как США, Украина и европейские страны готовятся к сценарию, при котором Россия не присоединится к соглашению вовремя, чтобы вывезти летний и осенний урожаи из Украины, пишет издание.

"Реальность такова, что Россия решила атаковать мировые запасы продовольствия, и пока она не решит, что закончила свою атаку, будет трудно вернуть их обратно (к "зерновой сделке – ред.)", – заявил неназванный американский чиновник.

По словам официальных лиц, усилия, направленные на увеличение экспортных возможностей Украины через Дунай, происходят параллельно с усилиями Турции и ООН, направленными на то, чтобы заставить Россию вернуться к "зерновой сделке".

По данным собеседника издания, для защиты судов, следующих в украинские дунайские порты, США рассматривают все возможные варианты, включая военные, но он отказался рассказать детали.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

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