Из университета Вильнюса уволили российского профессора, отрицавшего оккупацию Балтии

В Литве Вильнюсский университет разрывает контракт с российским профессором Андреем Десницким, который отрицал, что страны Балтии были оккупированы Советским Союзом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Хочу сообщить, что трудовой договор с Андреем Десницким будет расторгнут в августе", – сказал декан филологического факультета Вильнюсского университета Миндаугас Квиеткаускас.

Десницкий работал исследователем и преподавателем в Вильнюсском университете с осени прошлого года. Еще живя в Москве, он писал статьи, в которых отрицал оккупацию Советским Союзом Эстонии, Латвии и Литвы.

Российский профессор утверждал, что советский диктатор Иосиф Сталин лишь настаивал на том, чтобы балтийские страны присоединились к Советскому Союзу.

Десницкий также утверждал, что сопротивления советским войскам не было, добавив, что "формально под российской армией было больше свободы", чем в межвоенной независимой Литве.

Десницкий был принят на должность научного сотрудника, поскольку отвечал всем требованиям, установленным университетом.

Работу Десницкого финансировал международный фонд. Однако ректор Вильнюсского университета Раймундас Бальчюнайтис не стал раскрывать его название.

Сам Десницкий отказался от комментариев.

Ранее сообщалось, что в Литве 1164 белорусов и россиян признали угрозой национальной безопасности.

Кроме того, недавно российский лейтенант Иван Королев нелегально перешел границу Литвы и попросил убежища.