Стал ли опыт "политических" назначений послов удачным для Украины

Назначение послов Украины за рубежом еще никогда не привлекало такое острое внимание, как в течение последнего года. Тема заинтересовала общество после нескольких одиозных кадровых решений.

На этой неделе завершился открытый "конкурс" среди украинцев, желающих стать послом. В МИД его проведение объясняют нехваткой кадров.

Но не все идеально. По данным ЕП, сейчас на рассмотрении несколько новых политических назначений, которые могут вызвать непонимание в обществе.

О том, что происходит в этой области, какие риски являются реальными, а какие – мнимыми, – в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко "Послы по объявлению". Зеленский назначает топ-дипломатов без опыта в МИД: хорошо это или плохо?

О том, почему объявленный главой МИД Украины Дмитрием Кулебой отбор топ-дипломатов можно называть "конкурсом" разве что в кавычках, "ЕвроПравда" уже рассказывала.

В среду вечером он объявил о завершении открытого отбора кандидатов на должности посла Украины. Он рассказал, что лично проводил собеседования с "финалистами" и оставил 16 претендентов на 16 различных посольских должностей.

Кстати, спрос на работу посла оказался просто бешеным: в МИД подалось более 1100 человек.

Но даже открытый "конкурс" не позволил закрыть все вакансии.

Перечень 17 государств вы можете найти в разделе "вакансии" на сайте МИД. Но Кулеба объявил только о 16 найденных кандидатах!

По информации "ЕвроПравды", так и не удалось найти, кто возглавит посольство Украины в Чехии.

Абсолютное большинство победителей к дипломатии сейчас не имеют отношения. По внутренним подсчетам МИД, в перечень вошли по три представителя или представительницы украинского бизнеса и международных или иностранных финансовых учреждений. По два человека, которые могут быть назначены послами, являются медийщиками (нет, "ЕвроПравда" не подавалась) и учеными из украинских вузов. А также есть один представитель транснациональных корпораций и один кадровый военный или военная.

Теперь они должны пройти следующий фильтр – Офиса президента, собеседование с президентом Зеленским, и затем – назначение.

Следует заметить, что опыт политических назначений послов в Украине есть, и давно. И он долгое время был негативным.

Только за время большой войны было четыре спорных или искренне позорных назначения послов (хотя попыток было больше).

А дальше были два назначения "кучма стайл", когда экс-чиновников делали послами просто для того, чтобы отставка не становилась для них наказанием. И если с экс-генпрокурором Венедиктовой ее командировка в Швейцарию по крайней мере имела логику (бывшая генпрокурор едет в страну, где едва ли не главная задача – арест и конфискация активов РФ), то решение отправить экс-министра обороны Тарана в Словению было ожидаемой и большой ошибкой.

Андрей Таран, который за непродолжительное время работы провалил работу в МО и сотрудничество с НАТО по своей линии, после переезда в Любляну превратился из плохого министра в неэффективного посла.

Офис президента рассматривает возможность назначить послом в Великобритании Алексея Резникова после его, кажется, уже неизбежной отставки за целый ряд провалов.

Почему Банковая хочет пойти на этот шаг – не понятно.

Но, с другой стороны, само по себе назначение послов, не являющихся карьерными дипломатами, еще не свидетельствует о проблемах.

Есть и неплохие назначения послов "со стороны". Обычно, когда говорят об этом, то приводят пример посла Украины в США Оксаны Маркаровой, посла в Канаде Юлии Ковалив, посла в Австралии Василия Мирошниченко и т.д...

То есть не обязательно быть дипломатом с десятками лет в системе, чтобы быть эффективным послом в XXI веке. Это доказано практикой. Однако обязательным условием является опыт ведения международных переговоров в любой другой роли. А еще нужен опыт работы в команде, желательно на госслужбе. И, конечно, положительный имидж.

Предметно говорить о кандидатах, которых в МИДе отобрали по итогам отбора, можно будет после того, как фамилии станут публичными.

И в любом случае, перекос на исключительно политических послов, когда карьерным дипломатам остается мало места для роста – это очень спорный подход. И от него МИД все равно когда-то придется отказываться.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко "Послы по объявлению". Зеленский назначает топ-дипломатов без опыта в МИД: хорошо это или плохо?