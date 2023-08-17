Швейцария не будет признавать паспорта РФ, выданные в оккупированных частях Украины и Грузии

Федеральный совет Швейцарии в среду присоединился к решению Европейского Союза о непризнании документов, выданных Россией на оккупированных ею территориях Украины и Грузии.

Об этом пишет "Европейская правда".

Согласно решению, Швейцария не будет выдавать шенгенскую визу и не позволит пересечь внешнюю границу Шенгенской зоны с документом, выданным Россией на временно оккупированных территориях Украины и Грузии.

"Не признаются обычные и дипломатические паспорта, виды на жительство для лиц без гражданства, свидетельства на возвращение и удостоверения личности моряков", – уточняется в сообщении Федерального совета Швейцарии.

Для оккупированных территорий Украины не будут признаваться документы с разной датой оформления в зависимости от того, когда они были оккупированы Россией. Для Абхазии и Южной Осетии определена единая дата 26 августа 2008 года.

"Несмотря на ограничения, визы могут выдаваться по гуманитарным соображениям, по соображениям национального интереса или из-за международных обязательств", – добавляют в швейцарских властях.

Чешское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности относительно решения о непризнании российских загранпаспортов, выданных на оккупированных территориях в Украине и Грузии, в середине ноября 2022 года.

После этого решение утвердил Европарламент, а в декабре 2022-го окончательно одобрил Совет Евросоюза.